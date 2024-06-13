Штраф даже за картинку. МВД рассказало, как не нарушить антинаркотический закон

Публикации или упоминания запрещенных законом сведений о наркотиках станут поводом для привлечения распространителей информации к ответственности. Об этом предупредила пресс-служба Министерства внутренних дел России.

В ведомстве напомнили, что к запрещенным темам относится пропаганда и незаконная реклама наркотиков в любой форме. Нельзя демонстрировать изображения наркосодержащих растений, упоминать названия наркотиков в литературных и художественных произведениях, передавать рецепты изготовления или способы употребления дурмана, распространять информацию о местах его приобретения, напомнили в ведомстве.

При написании материалов о наркотических средствах авторам настоятельно порекомендовали не упоминать названий веществ и иллюстрировать их исключительно с применением фильтров размытия.

«Обязательно укажите, какой вред здоровью оказывают наркотики, какие меры ответственности предусмотрены законом за их распространение», — отметили правоохранители.

Согласно законам Российской Федерации, за размещение в открытом доступе материалов с пропагандой наркотиков предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц или индивидуальных предпринимателей — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей.

Ранее активисты «Русской общины» добились проверки рэпера Элджея (Алексея Узенюка) на пропаганду наркотиков после выступления артиста на фестивале «Черника фест» в Новосибирске.