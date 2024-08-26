Шоу с дронами отменили в Челябинске после скандала

Котова: в Челябинске отменили шоу с 700 дронами после жалоб горожан

Фото: Freepik

В Челябинске отменили шоу с участием 700 беспилотных летательных аппаратов. Его планировалось провести в последних числах августа в честь Дня города, сообщила пресс-служба городской администрации.

По словам главы города Натальи Котовой, в мэрию поступили жалобы по поводу данного мероприятия с акцентом на то, что якобы на шоу тратятся бюджетные деньги.

«Шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий, то есть на полностью внебюджетной основе. Принято решение об его отмене», — заявила она.

Мэр отметила, что из Челябинска и Челябинской области в зону спецоперации регулярно отправляют грузы, в том числе с дронами. Также Котова добавила, что городские власти сейчас готовят к отправке большой гуманитарный груз для жителей Курской области.

Среди пользователей соцсетей идея проведения шоу с беспилотниками вызвала шквал критики. После этого во «ВКонтакте» появилась петиция против мероприятия в Челябинске, которая набрала более 46 тысяч подписей.

Ранее в Саратове не стали проводить концерт певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора, после критики СВО.

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте