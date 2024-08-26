Шоу с дронами отменили в Челябинске после скандала

Котова: в Челябинске отменили шоу с 700 дронами после жалоб горожан

В Челябинске отменили шоу с участием 700 беспилотных летательных аппаратов. Его планировалось провести в последних числах августа в честь Дня города, сообщила пресс-служба городской администрации.

По словам главы города Натальи Котовой, в мэрию поступили жалобы по поводу данного мероприятия с акцентом на то, что якобы на шоу тратятся бюджетные деньги.

«Шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий, то есть на полностью внебюджетной основе. Принято решение об его отмене», — заявила она.

Мэр отметила, что из Челябинска и Челябинской области в зону спецоперации регулярно отправляют грузы, в том числе с дронами. Также Котова добавила, что городские власти сейчас готовят к отправке большой гуманитарный груз для жителей Курской области.

Среди пользователей соцсетей идея проведения шоу с беспилотниками вызвала шквал критики. После этого во «ВКонтакте» появилась петиция против мероприятия в Челябинске, которая набрала более 46 тысяч подписей.

Ранее в Саратове не стали проводить концерт певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора, после критики СВО.