В Саратове отменили концерт певицы Доры после критики СВО

В Саратове не стали проводить запланированный на вечер субботы, 8 июня, концерт уроженки города — певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора. Мероприятие отменили за несколько часов до начала. Об этом сообщило mk.ru .

По данным издания, организаторы концерта сообщили об отмене мероприятия по независящим от них причинам.

Ранее против концерта певицы выступил депутат Госдумы Александр Блатман.

«Своим творчеством эта молодая особа не примечательна. Однако в информационном пространстве она засветилась тем, что критиковала спецоперацию», — написала депутат в своем Telegram-канале.

Блатман напомнил, что Дора уже пыталась выступить в Саратове в марте, но мероприятие также отменили.

В конце мая стало известно, что выступление блогера Инстасамки на концерте в честь Дня защиты детей в Кремле отменили. Ради этого выступления артистка отменила два других концерта, потеряв около 12 миллионов рублей. В Кремле блогер планировала выступить бесплатно и спеть песню про мамонтенка.