Шоу ЧБД могут начать снимать в Казахстане

Шоу «Что было дальше» могут продолжить снимать в Казахстане. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash .

Причиной рассмотреть такие варианты стал запрет на въезд в Россию комику Нурлану Сабурову и отказ в регистрации товарного знака ЧБД.

После депортации Сабурова организаторам шоу пришлось искать решение проблемы. Команда задумалась над сменой места проведения съемок.

На первые выпуски снятого в Казахстане шоу пригласили блогера Александра Зубарева и рэпера Скриптонита. После этого организаторы проекта поняли — республика открывает новые интересные сотрудничества.

Кроме того, Роспатент в 2022 году не выдал товарные знаки на шоу, из-за чего юмористы могли потерять бренд.

Ранее стало известно, что КНБ Казахстана проверит Нурлана Сабурова по статье о наемничестве после публикаций в социальных сетях.