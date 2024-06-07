Шотландка подала в суд на Netflix за клевету

Ставшая прототипом Марты в сериале «Олененок» шотландка подала в суд на Netflix

Шотландка Фиона Харви, ставшая прообразом главной героини в сериале «Олененок», подала в суд на стриминговую платформу Netflix. Она обвинила создателей картины в клевете, халатности и нарушении ее права на публичность, сообщило издание Variety .

Иск был подан 6 июня в Окружной суд США Центрального округа Калифорнии. Женщина потребовала возместить ей ущерб в размере не менее 170 миллионов долларов.

По ее словам, клеветой стала информация о том, что Харви дважды судили, приговорили к пяти годам заключения и что она совершила сексуальное насилие. Она выразила уверенность, что авторы намеренно исказили факты для извлечения прибыли из скандальной истории.

В Netflix заявили о намерении отстаивать права создателя сериала Ричарда Гэдда, хотя он не назван ответчиком по иску Харви.