Сериал «Олененок» от Netflix: в чем секрет успеха, что такое сталкинг? | 360°

Культура 14 мая 2024, 16:56 Женский сталкинг или история про комика-неудачника? В чем феномен сериала «Олененок» от Netflix Психолог Валуева объяснила феномен сталкинга из сериала «Олененок» Netflix/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В апреле на стриминговой платформе Netflix появился мини-сериал «Олененок» (оригинальное название Baby Reindeer — прим.ред.). Несмотря на то что он не был самым ожидаемым, буквально за неделю он набрал рекордные 2,6 миллиона просмотров. Проект, основанный на реальных событиях, показал историю стендап-комика, которого преследует сталкерша. Чем зрителей зацепил сериал, что такое сталкинг и почему шоу вылилось в настоящее расследование, выяснил 360.ru.

О чем сериал «Олененок»

В шоу рассказывается история 25-летнего комика Донни. Он работает в баре и пробует себя в стендап-жанре, однако пока успех к нему не пришел. Действие сериала начинается в одну из его смен, когда в паб зашла 42-летняя заплаканная Марта. У женщины не было денег, чтобы оплатить самый дешевый напиток, и Донни угостил ее.

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Их разговор быстро перерос в оживленную беседу. Для Марты новый знакомый за короткое время стал не только лучшим другом, но и возлюбленным. С тех пор она заходила в бар каждую смену Донни, садилась напротив него, заказывала диетическую колу и рассказывала неправдоподобные истории из личной жизни.

Позднее она узнала контакты несчастного комика и начала заваливать его электронными письмами, голосовыми сообщениями и твитами. Совсем скоро навязчивость переросла в преследование в реальной жизни, звонки родителям молодого человека и нападение на бывших девушек комедианта.

Реальная история

В основу шоу легла история из жизни комика Ричарда Гэдда, который исполнил роль Донни в сериале и написал сценарий. По его словам, женщина-сталкер преследовала его на протяжении четырех лет, что стало серьезной психологической травмой.

Netflix/Keystone Press Agency / Global Look Press

Переработка жизненного опыта Гэдда послужила ему своеобразной терапией. Проект помог ему отпустить прошлое, признался комик в интервью The Guаrdian.

«Да, некоторые сцены, которые мы воспроизводили на съемочной площадке, были действительно трудными. Я даже видел, что некоторые сотрудники отдела реквизита были забиты, даже люди, занимающиеся освещением. Мы все знали, что стремимся к чему-то важному. Я надеюсь, что шоу принесет пользу и что оно стоило определенной степени самопожертвования», — заявил комик.

По словам Ричарда, за все время преследования он получил от своей Марты 41 071 email-сообщение, Триста пятьдесят часов голосовых сообщений, 744 твита, 46 сообщений в соцсетях, 106 страниц писем и странные подарки. Среди них — плюшевый олень, снотворное, шапка и трусы-боксеры.

В интервью он рассказал, что женщина ходила на все его выступления в стенд-ап-барах. Она выходила в центр зала и срывала выступления, выкрикивая, что она его девушка.

Что такое сталкинг и кто может стать жертвой?

Сталкинг или преследование — это нежелательное навязчивое внимание к человеку со стороны другого или группы людей. Его можно назвать формой домогательства и запугивания.

Сталкеры постоянно звонят своим жертвам, посылают нежелательные подарки, оскорбляют, следят, шпионят и угрожают объекту своего внимания или даже его близкому окружению.

Сталкерами чаще всего становятся социопаты. Без особого мотива преследовать людей могут только те, кому это приносит удовольствие, рассказал 360.ru социальный психолог Александр Кичаев.

«Они получают ощущение силы, влияния на жизнь жертвы. Это немотивированный сталкинг. Как правило, у этого есть глубинные причины, например компенсация ощущения своей беспомощности», — пояснил специалист.

Френд и Юнг разделяли личности на несколько типов: психопатический, нарциссический, шизоидный, параноидальный, маниакальный, депрессивный, обсессивно-компульсивный, мазохистский и истерический, объяснила 360.ru дипломированный психолог Анастасия Валуева. Каждому из них свойственны те или иные нарушения психики, а также разные ценности и жизненные стратегии.

«В сериале есть нарциссические личности. Основное нарушение такого типа — расщепленное „я“: „я — грандиозный“ и „я — ничтожный“. В шоу как раз показали их столкновение. Таким людям свойственны показанные в сериале нестабильная самооценка, сомнения в себе, непереносимость критики, особенно публичной. Для них похвала обладает стимулирующим действием, проявляется максимализм на протяжении всей жизни», — уточнила Валуева.

Нарциссы требуют повышенного внимания к себе, ради этого они готовы идти на манипуляции. Они неадекватно оценивают свои способности, часто их преувеличивая. Крайняя форма нарциссизма в психологии считается расстройством.

Netflix/Keystone Press Agency / Global Look Press

«В сериале мы видим две крайности этого расстройства. Марта с грандиозным типом нарциссизма. В детстве с такими людьми общаются так, будто они лучше всех. Они продолжают так думать и во взрослой жизни, ведут себя агрессивно, доминируют и преувеличивают свою значимость. Это видно, когда женщина откровенно врет о своих заслугах», — уточнила психолог.

Главный герой — депрессивный нарцисс. Эти люди, пояснила она, более чувствительны. Несмотря на их чувство неполноценности, они часто обижаются, когда другие не воспринимают их как особенных и идеальных. И если нельзя быть лучше всех, то они убедят окружающих, что хуже всех. С ролью «середнячка» такие люди не мирятся, заявила специалист.

Схема сталкинга похожа на ролевую модель «мать — сын». С одной стороны, Марта — контролирующая мать, которая, скорее всего, сама была жертвой. Она переняла стиль поведения и выбрала для себя объект контроля. С другой стороны, сын Донни — инфантильный, без четкого ядра мужественности.

«Можно предположить, что он тоже стал жертвой контролирующей матери. Однако в ходе шоу выясняется, что он действительно стал жертвой, однако не матери, а сексуального насилия», — дополнила Валуева.

Чаще всего жертвы сталкинга сами дают преследователю невербальные сигналы. Это замкнутость, желание помочь, проявление жалости, которую они бы назвали милосердием. Именно это сделал Донни в сериале, когда проявил снисхождение к Марте и дал ей понять, что находится в слабой позиции.

По статистике, маниакальные преследования нередко заканчиваются физическим насилием или даже убийством. По этой причине в большинстве стран сталкинг считается преступлением.

Чем Марта зацепила Донни

В сериале Донни — забитый неудачник, у которого нет жизненных ориентиров. Подобно ребенку, он ищет смыслы, а главное — признания. И его он находит в полноватой Марте. Она постоянно хвалит его, осыпает комплиментами, флиртует. Однако у сталкеров нет внутренних барьеров, о чем Донни в начале истории не догадывался.

Местами Донни хочется пожалеть, ведь он проникается к преследователю симпатией, иногда сам ищет общения с ней, чтобы закрыть социальные потребности. Когда весь мир кажется суровым, а человек чувствует, что ничего не получается, сложно противостоять тому, что им восхищаются. Ведь Марта видела в Донни того, кем он хотел быть на самом деле.

Эти отношения можно назвать созависимыми. Именно в этом критики и видят неоднозначность картины.

Netflix/Keystone Press Agency / Global Look Press

Важная деталь шоу

Следует помнить, что в момент знакомства с Мартой Донни переживает посттравматический период. Когда он входит в сферу стенд-апа, герой познакомился с продюсером, который подсадил его на запрещенные вещества и периодически совершал над ним сексуальное насилие.

Молодой комик не обратился за помощью и решил прожить этот опыт самостоятельно. Это сильно отразилось на его неокрепшей тогда еще психике, что и могло привести к тому, что он стал жертвой сталкинга.

История с насилием происходила с Ричардом Гэддом в реальной жизни. Она стала основой для его стенд-ап шоу Monkey See Monkey Do в 2016 году. Оно понравилось зрителям, и Ричард даже поехал на гастроли, скрывая от всех тот факт, что именно в этот момент он подвергался активной фазе сталкинга.

Реальная Марта пригрозила судом

Netflix неоднократно заявлял, что имена и детали истории вымышленные, а личность преследователя главного героя максимально засекречена. Несмотря на это, фанаты Гэдда организовали настоящее расследование и смогли найти якобы прототип сталкерши из сериала.

Ею оказалась некая Фиона Харви. Ее рассекретили про твиту, сделанному в сентябре 2014 года. Она написала на странице комика: «Очень нужно повесить мои шторы». Сейчас Фионе 58 лет, она живет в Лондоне и активно критикует Гэдда.

Сценарист и автор шоу попросил не пытаться найти реальную Марту, ведь это не было целью сериала, однако публика не успокоилась. По всей видимости, женщину начали донимать фанаты комика, из-за чего британка пошла на отчаянный шаг — дала интервью в шоу Пирса Моргана, где рассказала свою версию событий.

Фиона заявила, что создатели проекта лгут. Она утверждала, что у Гэдда может быть расстройство личности, благодаря чему, по ее мнению, и родился этот сериал.

Пирс Морган несколько раз возвращался к письмам, которые сталкерша посылала комику. Сначала она упомянула о нескольких имейлах, а затем заявила, что их было не более 10. При этом героиня интервью рассказала, что пользуется четырьмя телефонами и имеет шесть электронных адресов.

Харви сообщила, что действительно встретила Гэдда в пабе и назвала его олененком после того, когда он побрился налысо. Помимо этого, она отрицала любые разговоры о насилии по отношению к комедианту и его окружению. В конце она заявила, что работает адвокатом и подаст в суд на Ричарда Гэдда и компанию Netflix.

Уже после выхода интервью, которое набрало 11 миллионов просмотров, стало известно, что за появление в шоу Фионе заплатили около 250 фунтов. Теперь же женщина просит не менее миллиона. По этому поводу Пирс Морган высказался на шоу Лоррейн Келли.

«Она не получит миллион фунтов. Ей нужен агент. Мы дали ей ту же сумму, что и даем, я бы сказал, 95% всех наших гостей. Мы не обсуждаем условия, но мы заплатили за то, чтобы она сделала красивую стрижку, и я думаю, что мы выполнили свой долг», — заключил журналист.

Что хотел сказать Гэдд…

… зрителям

«… первый совет: прекратите молчание. Поговорите с кем-нибудь, и если это слишком страшно, просто запишите это, переработайте во что-нибудь. Чем больше вы это говорите, тем меньше оно становится», — отметил Ричард Гэдд в интервью The Guаrdian.

Авторы сериала пытались донести тот факт, что надо быть честными не только с собой, но и с окружающими, рассказал в беседе с 360.ru кинокритик Дмитрий Бортников. Нужно учиться говорить в лицо правду, а не страдать самобичеванием и муками совести, подчеркнул он.

…о полиции

Ричард заявил, что когда он все же решился на поход в полицию, то столкнулся с ущемлением прав.

Наши государственные службы находятся в полном беспорядке. Я не хочу вдаваться в политику, но я думаю, что это шокирует, что вещам позволили доходить до такой точки. Я могу вспомнить очень много примеров, когда о чем-то сообщали, игнорировали, снова сообщали и игнорировали, и это приводило к очень серьезным последствиям. Я почувствовал это, когда говорил о преследовании — я действительно почувствовал ущемление, скажем так. Ричард Гэдд

По его словам, полиции не хватает ресурсов для полноценных расследований. На его пути встречались и понимающие сотрудники, однако они не могли ничего поделать.

«Это институт, который необходимо изменить. Я всегда осознавал полную нехватку доступных им ресурсов, напряжение в их глазах и в их телах — я почти мог это видеть», — дополнил Гэдд.

Комик признался, что на момент выхода сериала в 2024 году ситуация со сталкершей разрешилась, однако каким именно образом — неизвестно. Возможно, женщину отправили на принудительное лечение или в тюрьму, ведь Гэдд был не первой ее жертвой.

Известно, что она уже отсидела четыре года за сталкинг. Ранее она якобы преследовала своего босса в адвокатской конторе. В любом случае сериал предлагает свою концовку истории.

Netflix/Keystone Press Agency / Global Look Press

Почему трагикомедию хочется смотреть

Сериал стал популярным, потому что шоу открывает сталкинг с необычной стороны, предположил Бортников.

«Все мы привыкли слышать истории о том, как мужчины преследуют женщин, а ведь сейчас уже известны случаи и обратные, где женщины преследуют мужчин. Кроме того, это реальная история, приукрашенная, конечно, для экрана, но все же настоящая», — уточнил эксперт.

Главный герой много рефлексирует, что обычно персонажам не свойственно. Это добавляет шоу двойственности и позволяет сопереживать всем сторонам. По мнению Бортникова, главная идея сериала проста — несмотря на все блага человека, будь то деньги или связи, любого при желании можно достать где угодно. Поэтому всегда следует быть осмотрительными.