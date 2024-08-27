Шойгу рассказал о попытках подменить закон нормами шариата на Кавказе

В Северо-Кавказском федеральном округе из-за влияния радикалов обострились противоречия между исламскими общинами, а светские законы пытались подменить нормами шариата. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил об этом на выездном совещании в Нальчике, сообщил «Интерфакс» .

«Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями», — сказал он.

Шойгу призвал местные власти обратить особое внимание на попытки Запада руками эмигрантских и националистических движений, а также главарей банд внести раздор между религиозными общинами на Северном Кавказе. Он сказал, что противоречия между ними сохранились как из-за влияния зарубежных радикальных проповедников, так и местных деятелей.

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