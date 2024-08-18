Шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за рекордную сумму

Шляпа, которую носил актер Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы», продали на аукционе. Новый владелец купил ее за 630 тысяч долларов, сообщила на сайте аукционного дома Propstore.

Аукцион провели 15 августа в Лос-Анджелесе. В описании лота указано, что фетровую шляпу специально сшили для второй части франшизы. Причем Форд ее носил как в самом фильме, так и не снимал при закулисных съемках.

Мастера нанесли на шляпу инициалы главного героя IJ. Также на ней видны следы актерского грима. Этот головной убор отличается от того, который был в первой части под названием «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» у Форда.

Ранее на аукционе продали оригинальную акварельную иллюстрацию для обложки первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень». Этот лот стал самым дорогим проданным предметом, связанным с франшизой о юном волшебнике. Его стоимость составила 1,9 миллиона долларов.