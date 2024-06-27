Первую иллюстрацию к книге о Гарри Поттере продали за 1,9 млн долларов

Рисунок для обложки первой книги о Гарри Поттере продали за 1,9 млн долларов

Оригинальная акварельная иллюстрация для обложки первого издания книги писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» стала самым дорогим проданным на аукционе предметом, связанным с франшизой о юном волшебнике. Финальная стоимость составила 1,9 миллиона долларов, сообщило Би-би-си .

На картинке художник Томас Тейлор изобразил Гарри Поттера, стоящего на платформе перед Хогвартс-экспрессом. На момент создания иллюстрации в 1997 году ему было 23 года. На реализацию идеи у него ушло два дня.

Издание уточнило, что изначальная ставка была в три раза ниже итоговой. Торги проводил аукционный дом Sotheby’s. Они продлились 10 минут. Личность покупателя не раскрывается.

Впервые обложку книги продали на аукционе в 2001 году. Тогда ее цена составила 108 тысяч долларов по текущему курсу.

Ранее стала известна дата выхода сериала о «Гарри Поттере». Его создатели хотят наполнить картину деталями книжной версии.