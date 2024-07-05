Шквалистый ветер вплоть до смерчей. Чего ждать от непогоды в Москве

Синоптик Ильин не исключил дождь с грозами, град и шквалистый ветер в Москве

Дожди с грозами и даже град могут пройти 5 июля в Москве. Кроме того, существует угроза шквалистого ветра вплоть до образования локальных смерчей. Об этом рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин.

«Ждем развития мощной кучевой и кучево-дождевой облачности, достаточно мощной, высокой. <…> Это верный признак того, что кроме дождей с грозами может пройти и град», — отметил синоптик.

Кроме того, по его словам, при столкновении холодных и жарких воздушных масс возможно образование шквалистых ветров со скоростью до 23 метров в секунду. Также он не исключил возникновение локальных смерчей.

При этом Ильин подчеркнул, что обострение начнется вечером с 17:00, а к утру стихия успокоится.

Ранее стало известно, что в Москве из-за непогоды временно закроют для посещения парки и зоопарк.