Парки и зоопарк Москвы закроют из-за непогоды

Департамент культуры Москвы объявил о закрытии парков и зоопарков из-за грозы

Городские парки и зоопарк Москвы закроют для посетителей с 12:00 пятницы, 5 июля, из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры российской столицы.

В ведомстве напомнили, что синоптики пообещали приход сильного ливня с крупным градом и порывами ветра до 20−25 метров в секунду. Не исключено, что в городе появятся смерчи. Москвичей и жителей города призвали не выходить на улицы без необходимости.

О резкой смене погоды в пятницу также предупредил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что на смену жаре в город придут гроза со шквалистым ливнем и порывистым ветром.

По словам градоначальника, количество осадков может превысить половину месячной нормы. Мэр Москвы призвал всех, кто окажется во время непогоды на улице, соблюдать предельную осторожность.

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