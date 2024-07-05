Парки и зоопарк Москвы закроют из-за непогоды

Городские парки и зоопарк Москвы закроют для посетителей с 12:00 пятницы, 5 июля, из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры российской столицы.

В ведомстве напомнили, что синоптики пообещали приход сильного ливня с крупным градом и порывами ветра до 20−25 метров в секунду. Не исключено, что в городе появятся смерчи. Москвичей и жителей города призвали не выходить на улицы без необходимости.

О резкой смене погоды в пятницу также предупредил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что на смену жаре в город придут гроза со шквалистым ливнем и порывистым ветром.

По словам градоначальника, количество осадков может превысить половину месячной нормы. Мэр Москвы призвал всех, кто окажется во время непогоды на улице, соблюдать предельную осторожность.