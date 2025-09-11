Школы не хотят страдать. Почему детям мигрантов стали отказывать в обучении?

Российские школы начали пристальнее следить за правилами приема на обучение детей мигрантов. Об этом 360.ru рассказал юрист доцент РАНХИГС Сергей Андрейцо.

«Правила приема детей мигрантов и раньше были жесткими, просто за этим начали следить. Появилось тестирование по русскому языку, статус детей начали привязывать к статусу родителей. Четыре года назад политика была другой, в большей степени ориентировались на образовательный процесс и право на образование», — сказал он.

Андрейцо отметил, что сейчас в приоритете — интерес национальной безопасности. По его мнению, это вызвано понятными и объективными причинами.

«Жаловались, что они приходили в школу неготовыми, из-за чего страдали другие участники образовательного процесса — учителя и дети, — когда в классе находился ребенок с низким уровнем знания русского языка», — пояснил юрист.

Школы перед приемом ребенка на обучение проверяют весь пакет документов, а причиной отказа может стать любой недостаток, отметил доцент РАНХИГС.

«Школы тоже не хотят страдать, они считают, что это не их проблема. Например, многодетная мать, которая сама плохо знает русский язык. Представьте, на каком уровне там все организовано. В конце концов, сам ребенок ничего не делает, у него есть взрослые законные представители», — заключил Андрейцо.

Ранее стало известно, что почти 90% детей мигрантов не выполнили тест для зачисления в школу.