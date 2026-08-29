Школьный марафон. Как собрать ребенка к 1 сентября за два дня

Родителям, которые откладывают подготовку ребенка к 1 сентября на последние дни, стоит начинать покупки сразу, нужных размеров одежды и некоторых школьных товаров может уже не остаться. Об этом в специальном прямом эфире 360.ru к 1 сентября рассказала ведущая Татьяна Верниковская.

«Первое и самое важное — не медлить. Пока вы не в поле зрения работодателя, все необходимое можно выбрать на маркетплейсах», — сказала она.

Если времени на доставку уже нет, за одеждой и канцелярией придется отправляться в магазин. Лучше сделать это к открытию, чтобы избежать большого скопления покупателей. При этом в последние дни перед началом учебного года выбор размеров может оказаться ограниченным.

При подборе одежды важно учитывать мнение ребенка. Верниковская отметила, что современным школьникам проще самостоятельно определить, какие вещи соответствуют их представлениям о стиле. При отсутствии строгих требований к форме родители могут выбирать менее традиционные сочетания.

Отдельная часть подготовки — покупка канцелярии. В базовый набор входят ручки, тетради, карандаши, краски, кисти, линейка и пенал. Ребенку можно предложить самостоятельно выбрать часть принадлежностей.

«Вывод из этого школьного марафона простой. Готовьтесь заранее», — добавила Верниковская.

Если магазины уже закрыты и времени на покупки не осталось, в качестве крайнего варианта можно достать старую школьную одежду. Однако такой подход может не устроить самого ребенка.