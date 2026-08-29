Телеканал «360» запустил специальный прямой эфир к 1 сентября

Телеканал «360» запустил специальный прямой эфир , посвященный подготовке к новому учебному году. Трансляция началась в 11:00.

В эфире расскажут, сколько стоит собрать ребенка в школу и как успеть подготовиться к 1 сентября работающим родителям. Также зрителям покажут, как самостоятельно собрать праздничный букет и какие гаджеты школьник может взять с собой.

На протяжении трансляции проходит викторина по истории родного края: зрителям предлагают ответить на вопросы из школьного учебника.

В Роспотребнадзоре ранее посоветовали выбирать для школьных букетов сезонные и стойкие цветы. В частности, в ведомстве рекомендуют хризантемы, герберы, астры, георгины, эустомы и гипсофилу: они лучше переносят перепады температуры и дольше сохраняют свежесть.