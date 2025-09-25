Школьные сим-карты призвали сделать обязательными и бесплатными

Школьников следует обеспечить специальными сим-картами, с помощью которых они получат бесплатный доступ к образовательным ресурсам. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии ОП России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он прокомментировал предложение главы Минцифры Максута Шадаева о введении в оборот школьных сим-карт, по которым нельзя авторизоваться в соцсетях, где действуют ограничения.

Рыбальченко выразил мнение, что такие симки следует сделать обязательными для всех для детей до 14 лет, имеющих доступ к интерактивным образовательным программам или учащимся онлайн.

«Так же, как действуют школьные автобусы, а они бесплатные для учащихся, и образовательная информация, которая доставляется по интернет-каналам, должна быть бесплатной для школьников», — подчеркнул он.

Председатель ОП уточнил, что нововведение позволит детям получить доступ только к определенному контенту, который необходим по условиям образовательной программы. Также это обезопасит школьников от незапланированного выхода в Сеть во время уроков.

Ранее Минцифры и Минобороны России начали обсуждать использование частот «золотого диапазона» для сетей 5G. Для изучения этого вопроса ведомства создадут рабочую группу.