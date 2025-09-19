Минцифры и Минобороны обсудят использование «золотого диапазона» для 5G

Минцифры и Минобороны России создают рабочую группу для обсуждения использования частот «золотого диапазона» для сетей 5G. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова привел «Интерфакс» .

Шадаев объяснил, что «золотой диапазон» — полоса 3,4-3,8 ГГц, которая считается оптимальной для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. В настоящее время им пользуются многие пользователи, в том числе спецслужбы, а освобождение диапазона для 5G обсуждается долгое время.

«Минцифры и Минобороны создадут рабочую группу по 5G по изучению возможностей диапазона для использования», — сказал он.

Глава ведомства отметил, что до конца 2025 года стороны обсудят технические возможности инфраструктуры и финансирование для конверсии.

Также до конца в России пройдет аукцион на лицензии для построения сетей 5G, начальная цена лотов — 21,2 и 26,2 миллиарда рублей, Минцифры уже утвердило приказ.

Ранее стало известно, что тестовые зоны 5G появятся в России до 2030 года.