Школьница пропала в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде пропала школьница 14 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Сергиев Посад Life» .

Приметы ребенка: среднего телосложения, рост 160 сантиметров, глаза карие, волосы белые.

Пропавшая была одета в черные короткие леггинсы, черную футболку и черные кеды.

В случае появления какой-либо информации о ребенке необходимо сообщить оперативному дежурному по телефону +7(495) 999-71-12.

Ранее полицейские нашла живой 14-летнюю школьницу с Урала. В начале июня 24-летний мигрант вывез ее из Екатеринбурга и удерживал в Челябинске две недели.

По сигналу мобильного телефона силовикам удалось вычислить местонахождение подростка, после освобождения ее доставили в подразделение по делам несовершеннолетних.