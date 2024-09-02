Путин обсудит с профильными ведомствами открытие военной базы в Туве

Президент Владимир Путин обещал обсудить с профильными ведомствами вопрос создания военной базы для подготовки бойцов в Республике Тыва. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Путин приехал на открытый урок «Разговоры о важном» в школу № 20 имени Героев Отечества Кызыла. Во время беседы учащийся спросил президента об открытии базы для подготовки военных в республике.

Глава государства заметил, что в школе № 20 с нового учебного года введут предмет «Основы безопасности и защита Родины». В рамках занятий многие вещи будут поставлены на системную основу, заметил он.

«Что касается средних и высших учебных заведений, то <…> количество этих учебных заведений определяют из потребностей, чтобы не было перепроизводства специалистов и дефицита. Обязательно поговорю с коллегами на этот счет», — уточнил российский лидер.

Еще один ученик спросил, сколько президент спит и отдыхает. Путин рассказал, что отводит на сон около шести часов. Однако призвал ученика в этом плане не брать с него пример. Президент напомнил, что человеку нужно спать около восьми часов в сутки.