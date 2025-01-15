Депутат Свинцов предложил убрать пиццу и газировку из школьных столовых
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов призвал запретить продажу вредных продуктов в школах, включая пиццу и шоколадные батончики. Об этом сообщает ИА НСН.
Парламентарий предложил разработать нормативы для сбалансированного школьного питания и заменить вредные снеки на более здоровые варианты.
«Надо запретить продажу в школах этого ужасного питания, выработать нормативы на уровне министерств, как сделать питание сбалансированным», — заявил депутат.
Свинцов выразил беспокойство по поводу влияния фастфуда на здоровье детей и подчеркнул необходимость законодательных мер для улучшения школьных рационов.
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