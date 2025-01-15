Депутат Свинцов предложил убрать пиццу и газировку из школьных столовых

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов призвал запретить продажу вредных продуктов в школах, включая пиццу и шоколадные батончики. Об этом сообщает ИА НСН .

Парламентарий предложил разработать нормативы для сбалансированного школьного питания и заменить вредные снеки на более здоровые варианты.

«Надо запретить продажу в школах этого ужасного питания, выработать нормативы на уровне министерств, как сделать питание сбалансированным», — заявил депутат.

Свинцов выразил беспокойство по поводу влияния фастфуда на здоровье детей и подчеркнул необходимость законодательных мер для улучшения школьных рационов.