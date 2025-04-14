Школьники стали бить татуировки дома с помощью дешевых наборов с маркетплейсов

Российские школьники массово скупают дешевые тату-наборы на маркетплейсах и бьют татуировки в домашних условиях, хотя краска не предназначена для кожи человека. Чем это чревато — 360.ru рассказала дерматолог, косметолог, трихолог клиники «Люмиренс» Татьяна Егорова.

По ее словам, использование таких чернил грозит аллергией и даже онкологическими заболеваниями. В состав краски входят химические вещества и токсичные элементы, которые проникают в ткани тела человека.

«Если состав не предназначен для кожи человека, там много химических красителей и разных веществ, не предназначенных для кожи, это может быть чревато тяжелыми последствиями. Вообще нельзя этого делать категорически. <… > Может быть онкология, аллергическая реакция очень сильная. Могут начинаться экземы на этот краситель, на инородное вещество. Как же их продают? Это нарушение всего на свете», — возмутилась врач.

Она добавила, что для человека опасны даже те краски, которые предназначены для кожи.

«Все инородное — это плохо по факту. Создание тату в нестерильных условиях усугубит ситуацию инфекциями и нагноениями», — предупредила специалист.

По данным Telegram-канала «Shot проверка», школьники скупают на маркетплейсах тату-машинки за две тысячи рублей, и сразу отрабатывают навыки на себе. Наборы продают в свободном доступе, а краски запрещены для нанесения на кожу человека. Продукт предназначен исключительно для искусственной кожи, чтобы начинающие специалисты могли тренироваться.

Депутаты Государственной думы ранее потребовали изучить влияние чернил для татуировок на здоровье.