Школьники из татарского села прославились на всю страну благодаря «Веревочке»

Видео с марийским танцем «Веревочка», который исполнили школьники из села Нижнее Кучуково в Татарстане, собрало миллионы просмотров в соцсетях. Откуда взялась зажигательная традиция, рассказала газета «Родина» .

В Нижнем Кучукове живут около 600 человек, в его небольшой сельской школе учатся дети из русских, татарских, марийских и удмуртских семей. Несколько лет назад педагог-организатор Карина Галиуллина опубликовала первый ролик со школьной дискотеки, где ученики танцевали под песню Михаила Веселова «Ала лиеш, ала луке». Тогда видео набрало 3,5 миллиона просмотров и подтолкнуло школьников к новым записям.

«Это марийский танец, а село наше находится в Агрызском районе Татарстана. Но у нас не важно в данном случае, кто ты — татарин, русский, мариец или удмурт. Потому что танцуют все! И дети, и учителя», — рассказала педагог.

По словам Галиуллиной, отклики пришли не только из России. Ей писали жители Канады, Норвегии и Швейцарии, а коллеги из Башкирии просили прислать музыку для похожего танца.

Между тем, школьники из Татарстана успевают не только танцевать, но и подтверждать высокий уровень подготовки в учебе. В финале Всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре команда региона вошла в число сильнейших.