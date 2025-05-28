Школьники из ЕАО изготовили для фронта расходники и запчасти

Воспитанники Центра образования имени Пеллера в ЕАО изготавливают очень важные для фронта расходники и запчасти. Об этом сообщили в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства региона.

В перечне 3D-изделия, которые делают школьники, более 35 наименований.

«За неполные три года работы из мастерской на фронт отправлено более 22 тысяч единиц продукции», — уточнили в управлении.

Волонтеры «Села возможностей» отсылают в зону спецоперации расходники и запчасти «с прицепом». В отдельные посылки для солдат они пакуют чай, самодельные обереги и письма со словами поддержки и добрыми пожеланиями.