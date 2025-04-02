Омбудсмен Митянина указала на тенденцию с крайне агрессивным буллингом в школах
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в беседе с газетой «Петербургский дневник» прокомментировала тему буллинга в школах.
Омбудсмен неоднократно акцентировала внимание на важности предотвращения травли в образовательных учреждения. Она также указала на тревожную тенденцию с увеличением числа жалоб на крайне агрессивные способы буллинга.
«В данном случае доступность любого рода контента в интернет-пространстве играет не последнюю роль, самым негативным образом воздействуя на неокрепшую детскую психику», — подчеркнула эксперт.
По ее словам, решение проблем школьных конфликтов требует совместных усилий многих сторон. Иногда для разрешения сложных ситуаций необходима тесная работа между администрацией школы, классным руководителем, медиатором, школьным психологом и родителями ученика. В отдельных случаях привлекаются органы контроля.