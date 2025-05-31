Шествие против ужесточения наказаний за преступления прошло в Риме

Несколько тысяч человек вышли на улицы Рима, выражая несогласие с новым законопроектом, расширяющим полномочия полиции и усиливающим наказания за участие в протестах и другие правонарушения. В акции приняли участие представители профсоюзов, студенческих и экологических организаций. Об этом сообщило РИА «Новости».

Закон, принятый правительством Италии в апреле, включает 14 новых статей Уголовного кодекса и девять отягчающих обстоятельств. Он предусматривает, в частности, более быстрое выселение захватчиков жилья и ужесточение наказаний за блокировку дорог, вокзалов и участие в массовых акциях.

В пятницу законопроект одобрила нижняя палата парламента, теперь он должен пройти рассмотрение в сенате.

Ранее Швеция подготовилась к потенциальной переброске войск в Прибалтику и Финляндию. Одобрение соглашения о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами, которое позволяет американским военным получить доступ к 17 военным объектам на территории страны, стало еще одним шагом на пути к усилению обороноспособности.