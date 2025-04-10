Шествие «Бессмертного полка» в некоторых городах России состоится очно

В 2025 году шествие «Бессмертного полка» состоится как в онлайн-формате, так и в традиционном. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, слова которой привело РИА «Новости» .

«Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие „Бессмертного полка“ вновь украсит улицы и площади наших городов», — заявила Цунаева.

О каких конкретно городах идет речь, пока неизвестно.

Шествие состоялось в традиционном формате в 2022 году, позже оно проходило только онлайн из соображений безопасности.

В декабре к визиту президента Владимира Путина в Минск подготовили материалы, из которых следует, что Россия и Белоруссия планируют в 2025 году провести объединенные шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».