«Бессмертный полк» в 2025 году проведут совместно с шествиями «Беларусь помнит»

Россия и Белоруссия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проведут объединенные шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит». Это следует из материалов к визиту президента Владимира Путина в Минск, сообщил ТАСС.
Также там сказано, что ключевым событием в следующем году станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План мероприятия, приуроченного к этому событию, отправили на утверждение Высшему госсовету Союзного государства.
«В качестве отдельного пункта в нем закреплено проведение в российских и белорусских городах объединенного шествия акций „Бессмертный полк“ и „Беларусь помнит“», — заявили в материалах.
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