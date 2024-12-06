«Бессмертный полк» в 2025 году проведут совместно с шествиями «Беларусь помнит»

Россия и Белоруссия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проведут объединенные шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит». Это следует из материалов к визиту президента Владимира Путина в Минск, сообщил ТАСС .

Также там сказано, что ключевым событием в следующем году станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План мероприятия, приуроченного к этому событию, отправили на утверждение Высшему госсовету Союзного государства.

«В качестве отдельного пункта в нем закреплено проведение в российских и белорусских городах объединенного шествия акций „Бессмертный полк“ и „Беларусь помнит“», — заявили в материалах.

Ранее в Доме ветеранов в Дубне собрались труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Их пригласили на одно из первых мероприятий, посвященных победе в ВОВ.