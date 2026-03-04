Шесть часов на ноготки? Мастеров возмутил новый ГОСТ на маникюр

Новый ГОСТ для маникюра, который утвердили в России, может обернуться резким повышением цен на услуги. О нюансах нового стандарта рассказал в беседе с 360.ru мастер маникюра, владелец мужского ногтевого салона Gulo Евгений Пятышин.

Согласно ГОСТам, время на выполнение работ значительно увеличилось. Пятышин отметил, что появляется больше вопросов к клиентам: готовы ли они тратить больше своего времени?

Если раньше процедура педикюра занимала, например, час пятнадцать или час тридцать, в зависимости от скорости мастера, то теперь, согласно ГОСТам, клиенту придется провести в салоне минимум два часа. А чтобы сделать еще и маникюр, и массаж, потребуется около пяти-шести часов.

«И салону-то это невыгодно, потому что тайминг растягивается, они, соответственно, меньше гостей принимают и теряют на этом деньги. Ну и клиенты, которые приходят в обед либо пока ребенок на секции, навряд ли будут жертвовать временем», — добавил мастер.

Цены на маникюр взлетят

Если доходы салона уменьшаются на 30% из-за увеличенного расписания, владелец должен будет компенсировать эти потери на ту же величину. Ценник взвинтят, и раздражение клиентов вырастет в разы.

«Думаю, что как все было, так все и останется. Кто-то, конечно, будет стараться работать по таймингу, который заложен, но он идеально подходит новичкам. <…> Подтягивать всю бьюти-индустрию под тайминг — это безумие», — подчеркнул он.

Новый ГОСТ на маникюр и педикюр начнет действовать в России с 30 апреля. Он вводит понятие карты типовых процессов — описание правильных способов выполнения маникюра, педикюра и других услуг.