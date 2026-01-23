Шерлок Холмс и Евгений Онегин стали самыми любимыми персонажами у студентов

Российские студенты предпочли бы делить общежитие с Шерлоком Холмсом, а ходить на вечеринки с Евгением Онегиным. К такому выводу пришли аналитики книжного сайта «Литрес» и дейтинг-сервиса «VK Знакомства», опросив более 1,5 тысячи человек в преддверии Дня всех студентов.

Жить со знаменитым лондонским детективом захотели 17% опрошенных. Второе и третье места в опросе заняли женские персонажи — Татьяна Ларина (14%) и Джейн Эйр (12%). Кроме того, именно у Холмса до четверти респондентов хотели бы попросить дать списать.

На вечеринке же участники опроса хотели бы также провести время с Воландом и Д’Артаньяном. Из героев, в которых бы респонденты влюбились в студенческие годы, мужчины назвали Машу Миронову, Ассоль и Наташу Ростову, а женщины — Ретта Батлера, Воланда и Андрея Болконского.

