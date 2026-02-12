«Схема Долиной» в действии. Как учительница осталась без денег и жилья в Москве

В Москве педагог осталась без жилья и с ипотекой на 30 лет из-за «схемы Долиной»

В Москве педагог купила у пенсионерки квартиру в ипотеку на 30 лет, но осталась и без денег, и без жилья. Женщину развели по «схеме Долиной», сообщил KP.RU .

Педагог приобрела квартиру в 2022 году, но разбирательства в суде продолжаются и сейчас. Пенсионерка после продажи жилья заявила, что сделала это под давлением аферистов.

Учительница обратилась в суд, который становился на сторону якобы обманутой мошенниками владелицы квартиры. Пожилая женщина объявила себя банкротом, чтобы не отдавать педагогу деньги.

В этом деле отметили несколько интересных моментов. Во-первых, пенсионерка ранее получила два года условно за попытку поджечь военкомат под влиянием аферистов. Во-вторых, перед покупкой квартиры была получена справка из психдиспансера и проведено медосвидетельствование владелицы жилья в психбольнице.

Дело учительницы дошло до 2-го Кассационного суда намного раньше «дела Долиной». Квартиру при этом все-равно оставили за пенсионеркой.

«И теперь я в итоге опять без квартиры и без денег. И с ипотекой на 30 лет, взятой на покупку этой самой квартиры, — я ее выплачиваю уже несколько лет», — рассказала она.

Педагог готовится снова подавать кассационную жалобу.

Ранее словосочетание «бабушкина схема» признали словом года в номинации «Экономика и финансы».