«Бабушкину схему» назвали экономической фразой 2025 года

Словосочетание «бабушкина схема» стало победителем исследования «Слово года» в номинации «Экономика и финансы». Об этом сообщил портал «Грамота.ру» .

Так называют схему, при которой человек после заключения сделки о продаже квартиры заявляет, что его обманули мошенники, и в итоге оставляет покупателя без денег и без жилья. За это слово проголосовали 44,6% пользователей.

Второе и третье места заняли соответственно слова «утильсбор» и «самозапрет».

Ранее доктор филологических наук Валерий Ефремов рассказал, что словосочетание «схема Долиной» (другое название «бабушкиной схемы») и еще четыре высказывания, связанных с делом певицы, войдут в словарь неологизмов 2025 года.