Шеф-сомелье Сулима заявил, что климат Нижегородской области не подходит для выращивания винограда

С 1 января 2026 года в Нижегородской области вступили в силу поправки в закон о туризме, которые легализовали винный туризм. Однако, несмотря на это, эксперты выражают сомнения в его перспективах из-за неподходящего климата для выращивания винограда. В регионе пока нет лицензированных винодельческих предприятий, что также ставит под сомнение развитие этого направления, сообщил сайт NewsNN .

В то время как Самарская область успешно развивает винный туризм на базе Denisov Winery, где виноградники занимают 75 гектаров, в Нижегородской области климатические условия не позволяют выращивать качественный виноград.

Шеф-сомелье Кирилл Сулима отметил, что для успешного винного туризма необходима естественная основа, такая как климат и традиции виноградарства, которых в регионе нет.

Эксперты предлагают альтернативные пути для развития туризма, такие как гастрономия и культурные мероприятия. Глава Ассоциации рестораторов Алексей Беляев подчеркнул, что регион должен сосредоточиться на своих уникальных преимуществах, таких как фермерские хозяйства и локальные продукты, вместо того чтобы пытаться копировать успешные модели других регионов.