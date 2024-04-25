Шеф-повар Трофимов: вкусный шашлык не приготовить на решетке | 360°

Общество 25 апреля 2024, 13:10 Шеф-повар Трофимов: вкусный шашлык не приготовить на решетке

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Вкусный сочный шашлык готовят только на шампурах из высококачественной стали, а не на решетке. Такое мнение выразил шеф-повар Максим Трофимов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, если жарить мясо на решетке, то его стоит порезать на достаточно тонкие куски. Хороший шашлык будет из квадратных, толстых и сочных кусков мяса. А прожарить такие возможно только на шампурах, сообщил сайт kp.ru.

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Кроме того, на решетке мясо можно поворачивать вправо или влево, тогда как на шампурах шашлык крутится во все стороны, отметил Трофимов.