Шеф-повар Мосин посоветовал подать к новогоднему столу салаты с морепродуктами

Тем, кто хочет удивить гостей в новогоднюю ночь кулинарными изысками, стоит подумать о блюдах с морепродуктами. Об этом RT рассказал руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф, телеведущий Григорий Мосин.

Он предложил разнообразить привычные оливье и сельдь под шубой салатом с морепродуктами и авокадо, который получает очень свежим и нежным. Его готовят из креветок, кальмаров и авокадо с добавлением зелени и лайма.

Еще одним удачным решением станет для праздничного застолья станут перцы, фаршированные киноа и овощами. шеф-повар назвал это блюдо не только вкусным, но и красивым.