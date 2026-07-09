Шеф-повар Крюков рассказал, как приготовить окрошку в стиле Том-ям

Лето — пора насладиться окрошкой, и шеф-повар Анатолий Крюков из ассоциации поваров России в разговоре с URA.RU представил два оригинальных рецепта этого освежающего супа.

Первый рецепт — окрошка с говяжьим языком и авокадо. Для ее приготовления потребуются авокадо, говяжий язык, свежий огурец, редис, картофель, яйцо, сливочный хрен, горчица, зеленый лук, укроп, петрушка, айран или квас.

«Для заправки нужно смешать одну столовую ложку горчицы, растертый отварной желток и мелко порубленную зелень по вкусу», — рекомендует Крюков. В качестве жидкой основы лучше всего добавить айран или несладкий квас и подсолить по вкусу.

Второй рецепт — окрошка в стиле Том-ям. Для нее нужны свежий огурец, авокадо, перец чили, редис, кальмары или креветки, лайм, паста Том-ям, мацони, газированная вода, кокосовые сливки, зеленый лук, свежий укроп, айран, оливковое масло.

Для жидкой основы смешиваются паста Том-ям, мацони, газированная вода, кокосовые сливки. Затем добавляется 140 граммов айрана, 10 граммов сахара, соль и перец по вкусу.

Оба рецепта предлагают интересное и необычное решение для традиционного летнего супа, позволяя разнообразить привычный вкус окрошки.