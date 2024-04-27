Шеф-повар Копылов посоветовал приготовить шашлык в маринаде из сока граната | 360°

27 апреля 2024, 14:24
Шеф-повар Копылов посоветовал приготовить шашлык в маринаде из сока граната
Близятся майские праздники, которые традиционно сопровождаются отдыхом на природе с шашлыками. В связи с этим шеф-повар Борис Копылов перечислил лучшие рецепты маринада для мяса на углях, передала «Вечерняя Москва».
Эксперт посоветовал приготовить блюдо с использованием свежевыжатого гранатового сока.
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«В таком маринаде мясо не должно пролежать больше часа-полтора. Если его передержать, оно станет сильно волокнистым и невкусным», — предупредил специалист.
Классическим вариантом он назвал сочетание соевого соуса, меда и кетчупа. Дополнительный ингредиент — виски. Напиток оставит легкий аромат алкоголя, отметил повар.
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