Шеф-повар Копылов посоветовал приготовить шашлык в маринаде из сока граната | 360°

Общество 27 апреля 2024, 14:24 Шеф-повар Копылов посоветовал приготовить шашлык в маринаде из сока граната

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Близятся майские праздники, которые традиционно сопровождаются отдыхом на природе с шашлыками. В связи с этим шеф-повар Борис Копылов перечислил лучшие рецепты маринада для мяса на углях, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовал приготовить блюдо с использованием свежевыжатого гранатового сока.

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«В таком маринаде мясо не должно пролежать больше часа-полтора. Если его передержать, оно станет сильно волокнистым и невкусным», — предупредил специалист.

Классическим вариантом он назвал сочетание соевого соуса, меда и кетчупа. Дополнительный ингредиент — виски. Напиток оставит легкий аромат алкоголя, отметил повар.