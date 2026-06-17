Шеф-повар Березовский рассказал, что молодую картошку лучше всего жарить или запекать целой

Шеф-повар международного класса Руслан Березовский рассказал URA.RU , что молодой картофель содержит много крахмала, из-за чего пюре может получиться вязким и неаппетитным.

При выборе картофеля для разных блюд важно учитывать его сорт, так как у каждого вида свое предназначение, зависящее от содержания крахмала.

По словам специалиста, молодую картошку лучше всего жарить или запекать целой, особенно если размер корнеплодов с помидоры черри. Картофель размером от пяти до восьми сантиметров также идеален для запекания.

Березовский поделился рецептом картофеля по-восточному. Для его приготовления на полкило молодого картофеля понадобится пять-шесть зубчиков молодого чеснока, топленое масло, соль, одна столовая ложка сушеного кориандра и зеленый лук. Сначала на разогретой сковороде обжаривают чеснок в топленом масле, затем добавляют картофель и специи, готовят около 20–25 минут. В конце добавляют оставшиеся специи с солью и посыпают мелкорубленым зеленым луком.

«Приготовленный таким образом картофель может быть как гарниром к мясу и рыбе, так и самостоятельным блюдом. Подавать его лучше всего со сметаной и свежими огурцами», — порекомендовал эксперт.