Шанса на пересмотр не будет. Россиянам рассказали, как делить имущество при разводе

Адвокат Бахилин: нотариус фиксирует доли при разводе без шанса на пересмотр

В случае развода супругам необходимо фиксировать все договоренности у нотариуса, в каких долях и что именно кто из них получает. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Илья Бахилин.

По его словам, в этом случае в дальнейшем пересмотреть ранее достигнутые договоренности, скорее всего, уже не получится.

«При разводе имущество делится как в принудительном порядке через суд в равных долях, так и по договоренности. Можно сделать это через суд, в любой момент процесса заключив мировое соглашение. Но гораздо проще обратиться к нотариусу», — сказал правозащитник.

Бахилин добавил, что при разделе между супругами крупного бизнеса, включающего множество активов, лучше привлечь специалистов: там много юридических нюансов.

Ранее россиян-сожителей предупредили о невозможности делить имущество при расставании.