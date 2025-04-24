Шанса на пересмотр не будет. Россиянам рассказали, как делить имущество при разводе
Адвокат Бахилин: нотариус фиксирует доли при разводе без шанса на пересмотр
В случае развода супругам необходимо фиксировать все договоренности у нотариуса, в каких долях и что именно кто из них получает. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Илья Бахилин.
По его словам, в этом случае в дальнейшем пересмотреть ранее достигнутые договоренности, скорее всего, уже не получится.
«При разводе имущество делится как в принудительном порядке через суд в равных долях, так и по договоренности. Можно сделать это через суд, в любой момент процесса заключив мировое соглашение. Но гораздо проще обратиться к нотариусу», — сказал правозащитник.
Бахилин добавил, что при разделе между супругами крупного бизнеса, включающего множество активов, лучше привлечь специалистов: там много юридических нюансов.
Ранее россиян-сожителей предупредили о невозможности делить имущество при расставании.