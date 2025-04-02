Россиян-сожителей предупредили о невозможности делить имущество при расставании

Имущество, приобретенное в гражданском браке, не считается совместно нажитым и не подлежит разделу в случае расторжения отношений. Такое определение вынесла судебная коллегия Верховного суда России по гражданским делам.

Суд разбирал спор между парой из Краснодарского края. Они были женаты 24 года, потом развелись, но продолжали жить вместе.

Через месяц после развода мужчина купил жене машину и оформил ее на нее. Когда они решили окончательно расстаться, он подал в суд и заявил, что машина — их совместная собственность. Сначала суд отказал ему, но потом, после апелляции, решил, что раз после развода прошло так мало времени, а деньги на машину были заработаны в браке, то и машина должна считаться общей.

Верховный суд не поддержал эту точку зрения. Он подчеркнул, что в России признается только брак, который был зарегистрирован в органах ЗАГС. Именно с момента регистрации возникают права и обязанности супругов, в том числе в отношении имущества. Совместной собственностью считается имущество, которое было приобретено супругами в период брака.

«Таким образом, фактическое совместное проживание… не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может», — процитировало РИА «Новости» определение суда.

Как справедливо отметил суд первой инстанции, факт совместного проживания и ведения общего хозяйства лицами, не состоящими в браке, в период покупки автомобиля не может служить достаточным основанием для возникновения у истца права собственности на имущество, которое было приобретено его бывшей супругой после расторжения брака. Суд отменил все решения, оставив в силе только первое, по которому автомобиль был присужден женщине.

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