Сферу услуг предложили оградить от мигрантов без знания русского языка

Трудоустройство приезжающих в Россию по квотам иностранцев без знания русского языка в сферу услуг необходимо отменить для сфер, предусматривающих общение. С такой инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты.

В пресс-службе ведомства напомнили, что рабочие квоты распространяются на иностранных специалистов из визовых стран. В их числе Китай, Индия и Турция, где знание русского языка есть не у всех.

«Предлагаемая норма распространяется на такие профессии, как водитель автомобиля, продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров и медицинский работник», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что проект приказа связан с поправками в закон, который исключил обязательную сдачу экзамена по русскому языку для иностранцев, приглашенных на работу в Россию по квотам. Поэтому из списка профессий необходимо исключить те, которые предусматривают общение.

В начале июля стало известно, что правительство России готовит замену системы квот для иностранных специалистов целевым набором. Он предусматривает, что бизнес сам станет выбирать необходимых работников из других стран, а также нести полную ответственность за их жизнь в России. Также за свой счет отправит их обратно после истечения контракта.