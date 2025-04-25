Сезон шашлыков. Россияне стали чаще покупать продукты для пикника

Спрос на мясо и овощи перед майскими праздниками вырос на 49%

В преддверии майских праздников спрос на мясо, овощи и прохладительные напитки в России вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли эксперты ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«В этом году в середине апреля в центральной части России установилась аномально теплая погода, поэтому сезон шашлыков открылся раньше обычного», — отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

В апреле больше всего выросло число покупок курицы — на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года, средний чек — 421 рубль. Также россияне стали чаще покупать говядину (+9%). Покупок готового шашлыка в период с 10 по 20 апреля стало на 14% больше.

По данным аналитиков, повысился спрос на маринады и соусы. К примеру, число покупок кетчупа и специй увеличилось на 2%. А вот шампуры покупали реже на 4% по сравнению с 2024 годом. Рост спроса на древесный уголь составил 6%. Число покупок кокосового угля увеличилось на 11%.

Овощи перед майскими праздниками тоже стали более популярны. По сравнению с прошлым годом помидоры берут на 7% чаще, а огурцы — на 5%. Средний чек на этот продукты составил 168 рублей. Число покупок баклажанов выросло на 6%.

Продажи газированной воды увеличились на 12%. Спрос на негазированные напитки — на 8%. Также россияне стали чаще покупать чипсы и сухарики — 10% и 7% соответственно.

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