Севастопольский роддом принял 14-е роды у женщины из Херсонской области

Специалисты севастопольского роддома помогли женщине из Херсонской области принять 14-е по счету роды. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Женщина приехала в Севастополь по соглашению между региональным Минздравом и херсонским Департаментом здравоохранения.

«Маму-героиню зовут Татьяна. Она признается, что переживала, ведь дорога ей предстояла неблизкая», — рассказал Развожаев.

По его словам, врачи сделали все возможное, чтобы оказать роженице необходимую помощь и окружить ее заботой. Сотрудники роддома назвали случай жительницы Херсонской области уникальным, потому что это были уже 14-е по счету роды.

Несмотря на акушерские риски, женщина родила здорового ребенка, процесс родов прошел без осложнений. Новорожденного назвали Тимофеем.

Губернатор добавил, что ребенок уже встретился дома со своими старшими братьями и сестрами.