Севастопольский роддом принял 14-е роды у женщины из Херсонской области
Развожаев: жительница Херсонской области родила в Севастополе 14-го ребенка
Специалисты севастопольского роддома помогли женщине из Херсонской области принять 14-е по счету роды. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Женщина приехала в Севастополь по соглашению между региональным Минздравом и херсонским Департаментом здравоохранения.
«Маму-героиню зовут Татьяна. Она признается, что переживала, ведь дорога ей предстояла неблизкая», — рассказал Развожаев.
По его словам, врачи сделали все возможное, чтобы оказать роженице необходимую помощь и окружить ее заботой. Сотрудники роддома назвали случай жительницы Херсонской области уникальным, потому что это были уже 14-е по счету роды.
Несмотря на акушерские риски, женщина родила здорового ребенка, процесс родов прошел без осложнений. Новорожденного назвали Тимофеем.
Губернатор добавил, что ребенок уже встретился дома со своими старшими братьями и сестрами.
По нашей севастопольской традиции вручили многодетным родителям памятную медаль «Родившемуся в городе-герое Севастополе». Поздравляю Татьяну и Александра с пополнением в их большой и дружной семье.
Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя
Ранее в Петербурге родителями 14-го по счету ребенка стала испанская пара, переехавшая в Россию 10 лет назад. Роженица рассказала, что врачи с большим вниманием относятся к пациенткам.