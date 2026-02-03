Сеть «Красное и Белое» сняла с продажи рыбу «Сухогруз» из-за сообщений о ртути

Сеть магазинов «Красное и Белое» временно убрала из продажи сушеную рыбу торговой марки «Сухогруз» после сообщений о возможном обнаружении ртути в упаковке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

В компании уточнили, что продукция изъята с полок до полного выяснения обстоятельств, а с поставщиком уже ведется проверка и разбирательство по инциденту.

Ранее в московском управлении Роспотребнадзора заявили о начале санитарной проверки. Поводом стали обращения о предположительных следах ртути в упаковке сушеной рыбы, реализуемой в столице. Ведомство выдало сети предписание о приостановке продажи потенциально опасной продукции указанной марки.

Информация о находке шариков ртути в упаковке желтого полосатика ранее появилась в ряде телеграм-каналов. Сообщалось, что подозрительный товар был приобретен в одном из московских магазинов сети.

