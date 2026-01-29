Более 260 тысяч проб мяса с ярмарок исследовали в Подмосковье за год

Специалисты Госветслужбы Подмосковья круглый год проводят проверки качества продукции на ярмарках и рынках. В прошлом году они оценили более 260 тысяч проб мяса.

Всего за год специалисты провели 38 тысяч исследований качества говядины, 104 тысяч — свинины, 22 тысячи — баранины и 95 тысяч — птицы. В результате с реализации сняли более 1,8 тысячи килограммов продукции, которая не соответствовала современным стандартам.

«Регулярные проверки — часть системной работы по защите прав потребителей и поддержанию высокого уровня продовольственной безопасности в регионе. Вместе с тем и сами покупатели должны ответственно подходить к выбору мяса», — отметили в областном Минсельхозпроде.

Свежее мясо должно иметь характерный цвет, который зависит от вида: говядина — темно-красный, свинина — светло-розовый, баранина — ярко-красный с белым жиром, птица — бледно-розовое. При этом запах нейтральный или слабо выраженный.

«При надавливании пальцем поверхность быстро восстанавливается, если остается вмятина, продукт мог храниться с нарушениями. Жир должен быть белый, упругий, без признаков желтизны или крошащейся структуры. Упаковка должна быть целой, без подтеков крови или лишней жидкости, что может свидетельствовать о нарушении температурного режима», — добавили эксперты.

Жителей призвали приобретать продукты только в проверенных местах. На официальных ярмарках и рынках товары проходят регулярный контроль, что может гарантировать качество и безопасность. Адреса таких площадок можно найти по ссылке.