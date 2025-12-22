Сеть хабов для продажи подержанных авто со скидкой появится в России

В крупных российских городах появятся новые хабы для продажи изъятых автомобилей лизинговых компаний. Об этом сообщили «Известия».

Первая такая точка уже начала работать в Ростове-на-Дону, она рассчитана на 300 машин. Хабы позволят продавать подержанные авто напрямую покупателям с существенными скидками, стандартизировать внешний вид машин и проводить необходимую предпродажную подготовку.

Похожие проекты разрабатывают другие игроки рынка. К началу 2026 года до 10 площадок откроются в Москве, Санкт-Петербурге и прочих крупных городах. В продажу поступят легковушки и грузовики, ранее применявшиеся в коммерческих парках, службах доставки и такси.

Скидки будут зависеть от времени нахождения машины в хабе и ее категории, их размер составит от 5% до 40%.

Ранее стало известно о резком подорожании подержанных автомобилей на 3,5%. Причиной оказался высокий спрос.