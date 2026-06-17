Сестра лингвиста Вербицкой Бубнова рассказала об основательной подготовке к юбилею родственницы

Сегодня, 17 июня, исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося лингвиста, ректора и президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой. О подготовке к юбилею рассказала младшая сестра филолога Наталья Бубнова, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Собеседница сайта призналась, что живет подготовкой к значимому событию с 13 мая.

«В университете проходил филологический форум, посвященный русскому языку. Его участников приветствовал Владимир Путин, особо отметив в послании предстоящий юбилей выдающегося филолога Людмилы Вербицкой», — отметила Бубнова.

Она также добавила, что активно участвует во всех мероприятиях, посвященных сестре, которых насчитывается более 60. Бубнова встает в шесть утра и возвращается домой только вечером, принимая участие во встречах, выставках, семинарах и давая интервью.