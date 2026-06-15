Сестра Фриске раскрыла правду о встречах с сыном певицы после заявления Шепелева

Наталья — сестра певицы Жанны Фриске — опровергла недавние заявления шоумена Дмитрия Шепелева о якобы желании встретиться с сыном певицы Платоном перед камерами в телевизионной студии. Ее слова привело издание Super.ru .

«Я пыталась на день рождения передать подарок, на что было сказано, что нельзя. Полнейший бред, как обычно», — заявила сестра знаменитости.

Наталья Фриске заявила, что Шепелев на протяжении последних нескольких лет придумывал отговорки, препятствуя общению семьи певицы с Платоном.

«Назначал адрес встречи где‑то в Белоруссии, на каком‑то поле... Пусть не рассказывает сказки. Я могу показать переписки, они сохранились», — заключила она.

Сам Шепелев заявлял, что все предложения родителей певицы о встрече с Платоном сводились к идее провести ее под камерами в студии. По его словам, семья не должна становиться контентом.