Съесть нельзя дарить. Кондитер показала рецепт букета из зефира к 1 сентября

Кондитер Рябоконь рассказала, как сделать букет к 1 сентября из зефира

Букет из зефира может стать альтернативой традиционным цветам к 1 сентября. Такой десерт готовят из натурального фруктового или ягодного пюре, а готовую композицию можно хранить до двух недель. О способе изготовления букета в специальном прямом эфире 360.ru к 1 сентября рассказала кондитер Ольга Рябоконь.

Для основы используют белок и клубничное пюре без ароматизаторов и красителей. Отдельно варят сироп из сахара и глюкозного сиропа. Кондитер отметила, что глюкоза помогает увеличить срок хранения зефира.

«Нам нужно натуральное пюре. Я делаю не ароматизаторы, не красители. Натуральное пюре либо яблок, либо каких-то ягод. Мы сейчас будем делать из клубники», — сказала Рябоконь.

Сироп после приготовления добавляют к взбитой массе и продолжают взбивать ее до нужной консистенции. Затем зефир быстро перекладывают в кондитерский мешок и формируют цветы. Для букета можно сделать розы, ромашки, васильки, подсолнухи и георгины.

После формирования зефирным цветам дают подсохнуть. При влажности до 40% на это требуется около 12 часов, а при влажности около 50% процесс может занять сутки и больше.

«Можно любоваться. Его можно поставить как вазочку с зефиром, и две недели он хранится, и две недели по цветочку кушать», — рассказала кондитер.

Готовые цветы собирают в композицию ярусами, регулируя высоту с помощью шпажек. К зефирным элементам можно добавить листья и настоящие цветы. Такой букет, по словам участников мастер-класса, может стать подарком учителю или ученику.