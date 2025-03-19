Сервисы «ВКонтакте» начали работать в штатном режиме после сбоя

Все сервисы «ВКонтакте» начали работать в штатном режиме. Об этом сообщили представители компании в беседе с РИА «Новости» .

Ночью множество пользователей жаловались на сбои и ошибки в работе мессенджера. По данным сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector, пришло около 12,5 тысячи жалоб.

«Все сервисы работают в штатном режиме», — заявили во «ВКонтакте».

В конце февраля россияне столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильных приложений. В пресс-службе Роскомнадзора объяснили ошибки проблемами в работе сети мобильных операторов связи. Больше всего жалоб поступило в Центр мониторинга и управления сетью связи.

В январе массовый сбой случился в Tik-Tok. Пользователи не могли войти в приложение и загрузить видео. Более 37 тысяч пользователей пожаловались на проблемы, 39% заявили об ошибках в мобильном приложении, а 34% обратили внимание на неполадки с сайтом.