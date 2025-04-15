Сервис знакомств Twinby начнет помечать судимых за насильственные преступления
Команда российского сервиса знакомств Twinby поддержала инициативу партии «Новые люди» помечать судимых за насильственные преступления. Автор идеи Ксения Горячева поблагодарила платформу за поддержку и отметила, что подобная маркировка снижает риски насилия и повышает доверие к сервису.
«Когда крупные сервисы готовы внедрять такие решения, это говорит о зрелости индустрии и ориентации на интересы пользователей. Опыт других стран показывает: маркировка аккаунтов с непогашенной судимостью помогает снижать риски насилия, повышает доверие и делает онлайн-знакомства более прозрачными и безопасными», — отметила Горячева в комментарии для 360.ru.
Депутат добавила, что сейчас сервис прорабатывает этичный механизм, который должен быть простым и не раскрывать лишнего.
«Главное — не формальность, а реальная польза для людей», — подчеркнула Горячева.
Инициатор призвала другие сервисы знакомств внедрить подобный механизм. Она заявила, что человек должен сам решать, стоит ли идти на свидание с осужденным человеком.
В Госдуме предложили создать единый реестр женатых мужчин. Женщины не хотят терять время на «проблемных» кавалеров.