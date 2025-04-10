Единый реестр женатых мужчин захотели создать в России. Зачем он нужен

В Госдуме предложили создать единый реестр женатых мужчин, а на сайтах знакомств начать отображать данные о судимостях. Основательница брачного агентства Юлия Антоненко в разговоре с ведущей 360.ru Еленой Кононовой подтвердила, что такой запрос от женщин действительно есть, ведь проблемных кавалеров никто не хочет.

По словам Антоненко, такие инициативы нужны. Женщины, обращающиеся к ней в агентство, сразу же говорят, что им нужна информация о статусе мужчины — женат он или нет, а также о его возможных судимостях. Это вопрос безопасности.

«Никто не хочет терять время, и у многих женщин были такие случаи, когда они сталкивались с женатыми. Мужчина не сразу говорил, получались травмы, а иногда и дети рождались в таких незаконных отношениях, и ребенок потом страдал», — пояснила основательница брачного агентства.

Она добавила, что приложений для знакомств сейчас очень много и в какой-то мере это уже является их недостатком. Во-первых, очень сложно выбрать анкеты.

«Во-вторых, сейчас людям из-за очень развитых онлайн-приложений не очень там комфортно общаться оффлайн. Они разучились знакомиться на улицах, подходить друг к другу. Кому-то статус мешает», — резюмировала собеседница 360.ru.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб раскритиковала идею создания реестра женатых граждан. По ее мнению, партнерам достаточно поговорить об этом и уточнить статус, показав паспорт без штампа о браке.